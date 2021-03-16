شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمشاريع الناشئة» تجمع 11 شركة مع مؤسسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت «دبي للمشاريع الناشئة»، بنجاح المرحلة الأولى من الدورة الثانية من برنامجها «الشريك المؤسس»، مع اختيار 11 من أصحاب المشاريع الناشئة لمساعدتهم على العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركاتهم أو مشاريعهم التجارية. ويهدف برنامج «الشريك المؤسس»، الأول من نوعه في المنطقة، إلى مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة للبحث عن شريك مؤسس لمشاريعهم التجارية، ومساعدتهم على الحصول على كفاءات لتطوير أعمالهم، وإتاحة المجال للشركاء المؤسسين الطموحين ليصبحوا من أصحاب الأعمال.

وصمم البرنامج لدعم المشاريع الناشئة وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم لأنه سيوفر للمشاركين فرصة للنمو والتطور عبر استقطاب كفاءات ومهارات تحقق الإضافة لهذه الشركات. وتلقت «دبي للمشاريع الناشئة» مع إقفال باب التقديم للمرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 60 طلباً، ومشاركاً من مختلف أنحاء العالم، وتشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وكندا والهند والبرازيل وروسيا، حيث جرى اختيار 11 من أصحاب المشاريع الناشئة، أكثر من نصفهم من النساء، لمساعدتهم في العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركاتهم أو مشاريعهم التجارية.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج كلاً من، «مينا سبيكرز» وهي منصة رقمية تجمع نخبة من المتحدثين في الشرق الأوسط، و«جيجثري» وهي منصة رقمية تربط بين الخبراء المحترفين مع أصحاب الأعمال الذين يبحثون عن الخبرات والمهارات، و«هامبلز» وهي منصة لأخذ العينات الرقمية مباشرة إلى المستهلك بهدف استكشاف المنتج، ومنصة «حكاياتي» لكتب الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ومنصة «فارما جلوبال» المخصصة للأطباء والصيادلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«بارفيوميري» وهي منصة رقمية لتجارة العطور، و«فيوجو» المتخصصون في بناء تقنيات الإنتاج الافتراضية، و«نيوتريكال» وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا الغذاء، ومنصة «ستوريكالي» لإنشاء كتب مخصصة وشخصية للأطفال، ومنصة «برايدبوكس» وهي عبارة عن صالون متنقل لتضفير الشعر، وتطبيق «بيليف نيوتريشن» وهو عبارة عن برنامج تدريبي حول الرفاهية ونمط الحياة يهدف إلى مساعدة الناس على عيش حياة صحية وسعيدة وأكثر ثقة.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في «غرفة دبي» على أهمية برنامج «الشريك المؤسس»، لافتة إلى أن البرنامج حقق ناجحاً باهراً خلال دورته الأولى في عام 2019، مشيرة كذلك إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» تلقت خلال العام الماضي العديد من الطلبات من مجتمع المشاريع الناشئة في دبي لمساعدتهم في العثور على الشريك المؤسس المناسب لشركاتهم ولإطلاق دورة جديدة للبرنامج.

وأضافت سايشيفا: تعمل «غرفة دبي» باستمرار عبر مبادرتها المبتكرة لدعم ريادة الأعمال «دبي للمشاريع الناشئة» على إطلاق مبادرات وبرامج لتفعيل دورها كمؤسسة داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في دبي، ووجهة أساسية لرواد الأعمال في المنطقة. فدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة هي من أهم أولويات الغرفة.