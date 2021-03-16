شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تشدد على توافق الأسعار المعلنة مع الحقيقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي» بعقد عدد من اللقاءات مع منافذ البيع، لا سيما الرئيسية منها، للتأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمان تلبية احتياجات المتعاملين، والتعامل مع شكاوى المستهلكين باحترافية، ما يضمن حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على منافذ البيع بضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة لمزاولة الأعمال، لا سيما المتعلقة بآلية عرض المنتجات وأسعارها، حيث تم التنبيه والتنويه على ضرورة التأكد من توافق الأسعار المعلنة للمنتجات المعروضة مع الأسعار الحقيقية والمعتمدة عند إتمام المستهلك لعملية الدفع، إضافة إلى وضع أرقام وقنوات التواصل مع حماية المستهلك ليتسنى للمستهلكين التواصل بسهولة مع إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي» في حال وجود شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عن المنفذ.

من جهة أخرى، أكدت «اقتصادية دبي» على تجار منافذ البيع ضرورة الالتزام باشتراطات العروض والفعاليات الترويجية، حيث ينبغي على التجار الالتزام بالتصاريح وعرض الأسعار والعروض المقدمة على المنتجات بطريقة واضحة يسهل على المستهلك الاطلاع على ماهية وتفاصيل العرض.

وفي ظل الوضع الراهن تم تنويه المنافذ إلى ضرورة التزام الموظفين والعاملين وزوار منافذ البيع بكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيدـ19»، حفاظاً على سلامة الأفراد، حيث سيقوم مفتشو «اقتصادية دبي» بزيارة جميع منافذ البيع للتأكد من مدى تطبيق هذه المنافذ للإجراءات الاحترازية بهدف زيادة الوعي والالتزام بالقوانين والاشتراطات.

وأكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك، أن «اقتصادية دبي» تسعى دائماً لتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، بهدف زيادة ثقة المستهلكين، والوصول إلى الحل الأمثل في حال وجود شكوى أو مشكلة تعرض لها المستهلك أثناء تسوقه، ومن هذا المنطلق، دعت إدارة حماية المستهلك التجار أصحاب منافذ البيع إلى التعاون المثمر مع المستهلكين في حال وردت شكاوى منهم عن المنتجات أو الخدمات المقدمة من دون الحاجة لتقديم شكوى لدى «اقتصادية دبي»، وأكد الزعابي أن إدارة حماية المستهلك مستعدة دائماً لتقديم المساعدة والبت في شكاوى المستهلكين في حال تعذر التاجر والمستهلك للوصول للحل الذي يرضي الطرفين.

وتعمل «اقتصادية دبي» جاهدة على متابعة منافذ البيع والتأكد من توفير الكميات المطلوبة من المنتجات بمختلف أنواعها للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم لا سيما في شهر رمضان، حيث أكد التجار ومسؤولو منافذ البيع أن كل المنافذ مستعدة لتوفير جميع المنتجات والخدمات التي يحتاجها المستهلك وبكميات تلبي احتياجات الجميع طوال الشهر المبارك.