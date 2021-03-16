شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متجرين لـ «وليامز سونوما» و«نيسبريسو» في دبي مول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت العلامة التجارية العالمية «وليامز سونوما»، عن افتتاح أول متجر لها في دولة الإمارات بدبي مول. «وليامز سونوما»، هي شركة عالمية في البيع بالتجزئة ومتخصصة في المنتجات عالية الجودة في مجال الترفيه المنزلي وأدوات المطبخ، وتوفر خدمات عالمية المستوى وتجارب تفاعلية للعملاء. على مساحة 6500 قدم مربعة.

وفي مبادرة استثنائية من العلامة وليامز سونوما، ستوفر العلامة، خلال الأيام المقبلة، سلسلة من الدروس والجلسات التقنية بشكل مجاني للاطلاع على المنتجات والتعرف عليها، بالإضافة إلى الأحداث الحصرية ودروس الطهي والتسوق في المتجر، وذلك من خلال رسم مواعيد خاصة.

يقدم المتجر الجديد أيضاً خدمات تصميم مجانية تحمل توقيع العلامة وليامز سونوما بالإضافة إلى بوتري بان وبوتري بان كيدز وويست إلم. أما بالنسبة للتجار، فإن العلامة وليامز سونوما ستقدم أيضاً برنامج Designer Rewards؛ كما يمكن أيضاً تصنيع الأثاث حسب الطلب.

من جانبها، أعلنت «نسبريسو» عن افتتاح متجر جديد في دبي مول، يُتيح للضيوف التعرّف أكثر إلى القهوة واستكشاف أنواعها. انطلق هذا التصميم للمرة الأولى في مدينة كان الفرنسية عام 2017، وها هي تتوسّع اليوم حول العالم. سيختبر الزوّار في أنحاء المتجر العناصر التي تعكس التزام «نسبريسو» المتين بمبدأ الاستدامة وبالاقتصاد الدائري – أي الاقتصاد الذي يُصلح ويُجدّد نفسه ويسعى إلى الحدّ من هدر الموارد من خلال التصميم المدروس والمُتقن.

وأعلنت نسبريسو في شهر سبتمبر 2020 عن طموحها بأن تُصبح عديمة الأثر الكربوني بحلول نهاية عام 2022. ويفترش المتجر المعاصر والمشرق مساحة 1125 قدماً مربّعة في طابق واحد.