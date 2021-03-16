شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توقع اتفاقاً مع فايزر لشراء 100 مليون جرعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - رويترز

قال مصدر مطلع إن البرازيل وقعت اتفاقاً مع شركة «فايزر» الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لـ «كوفيد-19».

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد شارك شخصياً في اتصال بالفيديو مع مديرين في شركة «فايزر»، وتوصلوا إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح.

وأُعلن عن عدد قياسي لوفيات «كوفيد-19» على مدار الأسبوع المنصرم، وتوشك منظومة المستشفيات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على الانهيار، وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة، والتسبب في تجديد إجراءات العزل العام في معظم الرازيل.