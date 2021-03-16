شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترويجية لموكب المومياوات الملكية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

تواصل وزارة السياحة والآثار المصرية استعداداتها النهائية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب مهيب يشهده العالم خلال أيام. وعقد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية اجتماعاً، برئاسة د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية. ووافق مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية، والتي تم إعدادها مسبقاً مع المتحف.

ووجه العناني بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجاناً للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بعد افتتاحها مع تأكيد الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة، أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة، كما تم اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار. وفي إطار الترويج للمتحف، وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجاناً داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.