شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: لا امتحانات ختامية في الفصل الثاني لجميع الصفوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - محمد إبراهيم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم «تعليم»، إجراءات التقييم في الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي 2020-2021، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، حيث لا توجد امتحانات ختامية في هذا الفصل لجميع الصفوف في المجموعتين A و B.

وأفادت الوزارة في تعميم لها لإدارات المدارس ورياض الأطفال بأن تقييم أداء الطلبة يستند إلى التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم ووفق التوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج والمتوفرة على منصة التعلم LMS.

وأوضحت أن خانات الرصد في نظام المنهل، ستكون واحدة، لرصد التقييم التكويني من قبل المعلم بحسب مادته التدريسية، موضحة أن أوزان التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثاني، تحتسب لصفوف الخامس إلى الثاني عشر في مواد المجموعة A بواقع 10% مقابل 30% لصفوف الأول إلى الرابع، وفي مواد المجموعة B حددت الوزارة نسبة 30% لطلبة الصفوف 5-12 مقابل نسبة 10% لطلبة الصفوف 1-4.

وشددت الوزارة على حتمية تطبيق امتحانات التحدث لمادة اللغة الإنجليزية لطلبة جميع المسارات (العام والمتقدم والنخبة)، في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس، على أن يتم تنفيذ اختبارات بديلة في بداية الفصل الثالث للطلبة المتغيبين عن الاختبار الأساسي أو ممن واجهوا أعطالاً أثناء التطبيق، مؤكدة أنه يستثنى طلاب المسار التطبيقي من اختبارات التحدث للغة الإنجليزية، إذ أن هذا الجزء من العلامة الختامية في دفتر علاماتهم يعتمد على المشروع بدلاً من قياس مهارة التحدث،

ولفتت الوزارة إلى أن الاختبار يشكل جزءاً من علامة امتحان الفصل الثالث، بنسبة 40٪، لذلك يجب أن يحتفظ المعلم، بجميع أوراق النتائج في مكان آمن من أجل رصد العلامات في دفاتر الفصل الدراسي الثالث، مشيرة إلى أن الامتحان يتكون من أسئلة بصيغة PDF لكل صف أو مستوى للمعلم - ونموذج تقييم وورقة علامات بصيغة Excel، ويوصى بطباعة الأسئلة ونموذج التقييم من خلال نظام المنهل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 21 مارس.

ووجهت الوزارة باستخدام MS Teams لتسهيل امتحانات التحدث، مع إلزامية تشغيل كاميرات طلبة الصف 12 خلال الاختبار، ويجب أن يكون هناك مُصحح إضافي، موضحة أنه من المتوقع أن يستغرق كل امتحان حوالي 3 دقائق مع دقيقة إضافية، من وقت المسؤول أو المشرف، لذلك من المتوقع أن يستغرق الصف الذي فيه 35 طالباً حوالي 4 حصص، ويجب على مسؤول المدرسة تسهيل حصص إضافية، إذا لزم الأمر لإتمام امتحانات التحدث خلال فترة الاختبار.

ووجهت بإلزامية تفعيل المنصات التعليمية كافة لتنفيذ إجراءات التقييم التكويني حسب المادة والصف مع الاستمرار في التفعيل خلال إجازة الربيع التي تبدأ يوم 28 الجاري لرفع مهارات الطلبة على أن يُلحق المتعلمون مركزياً بالمنصات التعليمية، وتتم متابعة دخول الطلبة على المنصات من خلال تقارير تفصيلية.

