شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"سوق أبو ظبى" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وتصدرها المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.72% رابحًا 41.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5749.077 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.09% رابحًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2621.38 نقطة، لتصعد الأسواق الإماراتية للجلسة الخامسة على التوالي، أعقبه مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.410% رابحاً 15.292 نقطة ليغلق عند مستوى 3742.779 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.15% رابحًا 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 9660.27 نقطة، وصعج مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 90.45 نقطة ليغلق عند مستوى 23711.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 727.3 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار ريال.

صعدت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.39%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.38%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.99%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.94%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%.

وقفز 56 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 9.92%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 6.81%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 5.78%، وتراجع 134 سهماً على رأسها سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 7.75%، ثم سهم "مسك" بنسبة 7.16%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 6.72%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.09% رابحًا 2.46 نقطة ليغلق عند مستوى 2621.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.6 مليون سهم محققة ما قيمته 270.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2616 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.47%، 0.46%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.36%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.70%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.6 مليون ورقة بقيمة 39.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.07%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.72% رابحًا 41.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5749.077 نقطة، وأغلق عند مستوى 811.138 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 132.1 مليون سهم، بقيمة 841.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 3264 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.89%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 4.55%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.35%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 2.29%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 4.55%، ثم سهم " شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.35%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 266.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.68%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحًا 18.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5773.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحًا 27.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6326.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسرًا 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4675.68 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% رابحًا 6.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4875.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 214.1 مليون سهم بقيمة 40.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9712 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.29%، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة عشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.410% رابحاً 15.292 نقطة ليغلق عند مستوى 3742.779 نقطة، وبلغ حجم التداول 14 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال عبر تنفيذ 634 صفقة لعدد 47 سهماً.

وارتفع 14 سهماً على رأسها سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.68%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.55%، فيما تراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 2.63%، ثم سهم "سيمكورب صلالة" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 636.7 ألف ريال عماني.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.29% رابحًا 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 579.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.18% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.93%، سهم البنك الأهلي المتخد بنسبة 0.7%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.18% مدفوعًا بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.18%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 6.28% بضغوط هبوك سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.02%، وهبط سهمي شركة عقارات السيف، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.74%، 0.13%، على التوالي.