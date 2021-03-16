شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يقفز بأكثر من 5% مع استمرار التوقعات بقوة الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو ملحوظ وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي على المعدن الصناعي.



ويرى محللون أن البلاديوم وغيره من المعادن الصناعية سوف تحشد المزيد من الزخم الشرائي في العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل الجهود العالمية للسيطرة على فيروس كورونا والعودة إلى مسار التعافي والنمو الاقتصادي الأمر الذي ينعش الطلب على السلع والمعادن.



وتواصل دول العالم فرض قيود إغلاق بشكل جزئي وأحيانا تخفيفها بالتزامن مع وتيرة تفشي فيروس كورونا مع توزيع المزيد من اللقاحات للوقاية من المرض.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش عند 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.4% إلى 2503 دولارات للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2529 دولارا وأقل سعر عند 2373 دولارا.