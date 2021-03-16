شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،بفعل مخاوف تأخر تعافي مستويات الطلب على الوقود فى أوروبا ، بعد تعليق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" فى بعض الدول الأوروبية الكبرى ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 64.29$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.21$، وسجل أعلى مستوي عند 65.41$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 67.69$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.77$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.92$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.5% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد التطورات الخاصة بفيروس كورونا فى أوروبا.

علقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ،حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من شركة "أسترا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد ،بعد ظهور حالات إصابة بجلطات دموية بعد استخدام اللقاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.

وقالت شركة "أسترا زينيكا" إن نحو 17 مليون شخص فى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حصلوا بالفعل على جرعة من اللقاح ،وأبلغ عن أقل من 40 حالة إصابة بجلطات دموية حتى الأسبوع الماضي.

أدت تلك التطورات إلى تصاعد المخاوف حيال بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا ،الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر حدوث انتعاش اقتصادي فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الرابع على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.