شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر شباط/فبراير منخفضة بمقدار 3.0% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 7.6% المعدلة من ارتفاع بمقدار 5.3%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 2.7% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 8.3% المعدلة من ارتفاع بمقدار 5.9%، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.