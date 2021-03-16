الاقتصاد

انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية يتجاوز التوقعات فى فبراير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر شباط/فبراير منخفضة بمقدار 3.0% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 7.6% المعدلة من ارتفاع بمقدار 5.3%. 

 

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 2.7% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.2% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 8.3% المعدلة من ارتفاع بمقدار 5.9%، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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