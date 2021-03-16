شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل مبيعات التجزئة الشهرية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وصعود مؤشرات الأسهم فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 91.69 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.97 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، لمخاوف بشأن تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ، بعد تعليق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" فى بعض الدول الأوروبية الكبرى.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 1.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646% ، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي .

حيث من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن معالجة المخاوف المتعلقة بشأن التضخم وعوائد السندات، وتقديم المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، بعد التأكيد خلال الاجتماعات السابقة على استمرارها دون أي تغيير حتى عام 2023 على الأقل.

وحققت الأسهم الأمريكية فى وول ستريت مكاسب قوية يوم الاثنين فى مستهل جلسات الأسبوع ، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوي قياسي جديد عند 32,973.4 نقطة ،ومؤشر ستاندرد أند بوزر 500 أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3,970.08 نقطة.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاض بنسبة 0.5% خلال شباط/فبراير من ارتفاع بنسبة 5.3% فى كانون الثاني/يناير ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 5.9% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 0.4% خلال شباط/فبراير من نمو بمعدل 0.9% كانون الثاني/يناير ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 75.6% بنفس القراءة السابقة.