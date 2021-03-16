شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تبحث التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة مع تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، فيما حضر من وفد القنصلية التونسية سامي حسان مدير الممثلية التجارية، وإيمان الحوكي مستشارة الشؤون الاقتصادية في القنصلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب عبدالله المويجعي بالحضور، وأكد على عمق العلاقات الثنائية الإمارات وتونس، موضحاً أن إمارة عجمان بتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على زيادة تعاونها الاقتصادي، وتبادلها التجاري مع دول العام بشكل عامن والدول العربية بصفة خاصة.

وأكد على أهمية اللقاء المشترك للاستفادة من الخبرات المتاحة وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات «الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية، وغيرها».

واستعرضت «غرفة عجمان» أبرز المقومات الاقتصادية في الإمارة وجهود الجهات الحكومية في توفير مناخ اقتصادي جاذب يتسم بسرعة إنجاز المعاملات والمرونة في إتمام الإجراءات، كذلك اطلع الوفد الزائر على نبذة حول مزايا منطقة عجمان الحرة ومدينة عجمان الإعلامية الحرة.

من جانبه، قدم شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية، نبذة حول أهم الفرص الاستثمارية في تونس، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والبنية التحتية، داعياً المستثمرين للتعرف إلى الفرص المتاحة في تونس، وأشاد بالنماذج الاستثمارية الإماراتية في تونس وكذلك النماذج التونسية في الإمارات الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة.

وأوصى الحضور بضرورة التواصل الدائم بين غرفة عجمان والقنصلية التونسية لفتح قنوات قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، إلى جانب متابعة أبرز المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية تنظيم ملتقيات مشتركة تجمع رجال الأعمال والتجار للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.

واكد الحضور إمكانية زيادة حجم التجارة بين الإمارات وتونس في ظل تنوع الفرص والمنتجات، لاسيما وأن حجم التجارة بين الإمارات وتونس خلال عام 2019 بلغ ما يزيد على مليار درهم.

وفي ختام اللقاء قدم عبدالله المويجعي درعاً تذكارية إلى شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية.