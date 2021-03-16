شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تغييرات سريعة في البنية الرقمية لاقتصاد ما بعد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واستطلعت أكسنتشر في تقرير الرؤية التكنولوجية آراء أكثر من 6200 قائد أعمال وتكنولوجيا من 27 دولة بما فيها الإمارات العربية المتحدة، وقال 92% إن مؤسساتهم تعمل بشكل عاجل على الابتكار في هذا العام، فيما بلغت النسبة بين الإماراتيين 96%. ويوافق 91% من المديرين على أن النجاح في سوق الغد يتطلب من مؤسساتهم تحديد شكل المستقبل، فيما ترتفع النسبة بين الإماراتيين إلى 96%.

ويبين تقرير «رؤية أكسنتشر التكنولوجية 2021» كيف مدت التكنولوجيا حبل النجاة خلال جائحة كوفيد-19، إذ أتاحت وسائل جديدة للعمل وممارسة الأعمال، وأوجدت تجارب وتعاملات مستحدثة، وعززت مستويات الصحة والسلامة. لقد غيّرت التكنولوجيا التوقعات والسلوكيات إلى الأبد وأوجدت وقائع جديدة بالكامل في مختلف القطاعات. ومع تحوّل الشركات من الاستجابة للأزمة إلى إعادة الابتكار، سيتحدد المستقبل من قبل القادة الأكثر جرأة واستشرافاً لما سيأتي، ممن يستخدمون التكنولوجيا في التحكم بالتغيير، حسبما يقول التقرير السنوي 21 الصادر عن أكسنتشر، الذي يتكهن بالتوجهات التكنولوجية الرئيسية التي سترسم ملامح الشركات والصناعات في السنوات الثلاث المقبلة.

على الصعيد العالمي، جرب 20% من المديرين التنفيذيين في العام الحالي أنظمة متعددة الأطراف، مقارنة بـ 36% من المديرين التنفيذيين في الإمارات، وأيد 94% من المديرين التنفيذيين في الإمارات مقابل 90% عالمياً أهمية تسريع عملية التحول الرقمي السحابي لضمان مرونة مؤسساتهم وقدراتها على التكيف.

94 % من المديرين التنفيذيين مع تسريع التحول الرقمي السحابي

90 % يؤكدون تشابك أعمال مؤسساتهم باستراتيجياتها التكنولوجية

96 % مؤسساتهم تعمل بشكل عاجل على الابتكار في عام 2021

96 % يؤكدون أن النجاح في سوق الغد يتطلب تحديد شكل المستقبل



إن إعطاء الأولوية للابتكار التكنولوجي بغرض الاستجابة لعالم سريع التغير يحتل أهمية غير مسبوقة. ففي قطاع المطاعم مثلاً، اضطرت 60% من المطاعم التي أدرجت في خانة «مغلق جزئياً» على (Yelp) في شهر يوليو إلى إغلاق أبوابها نهائياً بحلول شهر سبتمبر. طوال مدة الفوضى، تمتعت «ستاربكس» بالريادة، إذ استخدمت التكنولوجيا في توسعة قنوات التجزئة والمستهلكين. وبحلول شهر أغسطس، قام ثلاثة ملايين مستخدم جديد بتنزيل تطبيقها، كما أن الطلب عبر الهاتف المحمول والاستلام عند كشك خدمة السيارات شكّل 90% من المبيعات. ومع ارتفاع الطلب، قامت كذلك باستعمال نظام متكامل لإدارة البطاقات بحيث تُجمع الطلبات الصادرة عن زبائن خدمة السيارات وتطبيقها و(Uber Eats) ضمن منظومة عمل موحدة للموظفين. كما طرحت «ستاربكس» ماكينة إسبرسو جديدة ذات مستشعرات لتتبع مقدار القهوة المصبوب والتنبؤ بالصيانة الضرورية. هذا برهان قاطع على أن التكنولوجيا أداة جوهرية في تمكين الشركة من الاستجابة للتغيير بسرعة ومرونة ونجاح.

وقال «ديفيد ديشامب» مدير أكسنتشر للتكنولوجيا بالشرق الأوسط: تُستخدم التكنولوجيا في الإمارات لبناء مستقبل أفضل. ويعتقد 80٪ من المديرين التنفيذيين في الإمارات مقابل 77٪ من نظرائهم في العالم أن بناء وتصميم التكنولوجيا الخاصة بهم أمر على درجة من الأهمية لنجاح مؤسساتهم، وأضاف: تؤكد غالبية عظمى تبلغ 90٪ من المديرين التنفيذيين المستطلعة آراؤهم في الإمارات، أنه لا يمكن فصل أعمال مؤسساتهم عن استراتيجياتها التكنولوجية، ولا تمييزها منفصلة عن بعضها، بينما يوافق 83٪ فقط من العينة العالمية على هذا الأمر. وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بتغييرات سريعة في بنيتها التحتية الرقمية عبر استخدام التقنيات الإحلالية (التغييرية)، لتكون جاهزة لاقتصاد ما بعد كوفيد-19.

قال بول داغرتي، الرئيس التنفيذي بالمجموعة- للتكنولوجيا، وكبير مسؤولي التكنولوجيا في «أكسنتشر»: «تسبّبت الجائحة العالمية بدفعة هائلة نحو المستقبل. شرعت الكثير من المؤسسات باستخدام التكنولوجيا بطرق استثنائية للإبقاء على مجتمعاتها وأعمالها -بوتيرةٍ بدت مستحيلة في السابق- بينما واجهت أخريات الحقيقة القاسية المتمثلة في نقص وغياب الأساس الرقمي الضروري لاستعادة التوازن بسرعة. ولدينا الآن فرصة تتاح مرة واحدة في كل جيل لكي نحوّل هذه اللحظة الحاسمة بشأن التكنولوجيا إلى لحظة ثقة بقوة التغيير التكنولوجي المتزايد في إعادة تصور وإعادة بناء مستقبل الأعمال والتجارب البشرية بالكامل».

إن رسم ملامح المستقبل يتطلب من الشركات أن تكون خبيرة في التغيير عبر التقيد بثلاثة واجبات أساسية. أولاً، تقتضي القيادة ريادة تكنولوجية. لقد انتهى عصر المحاكاة السريعة لابتكارات الغير، وأصبح التغير الدائم أبدياً. فقادة الغد هم أولئك الذين يضعون التكنولوجيا في صدارة استراتيجية أعمالهم. ثانياً، لن ينتظر القادة الوضع الطبيعي الجديد، بل سيقومون بإعادة الاختراع وإنشاء وقائع جديدة باستخدام نماذج وعقليات مختلفة جذرياً. وأخيراً، سيتحمل القادة مسؤولية أكبر بوصفهم مواطنين عالميين، بحيث سيعمدون إلى تصميم وتطبيق التكنولوجيا من أجل إحداث آثار إيجابية تتخطى حدود شركاتهم لتشمل بناء عالم أكثر استدامة وشمولية.

ترصد الرؤية التكنولوجية خمسة توجهات رئيسية ينبغي للشركات مراعاتها خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تسريع التغيير في جميع أقسام الشركة:

التخطيط الاستراتيجي

* تصميم مستقبل أفضل: يبزغ عصر جديد من المنافسة في القطاع، عصر تتنافس فيه الشركات حول ما لديها من أنظمة تكنولوجيا المعلومات. لكن بناء واستغلال مجموعة التكنولوجيا الأفضل يعني التفكير بشأن التكنولوجيا بشكل مختلف، بحيث تلغى الفوارق بين استراتيجيات التكنولوجيا والأعمال.

* عالم موازٍ: قوة التوائم الرقمية الذكية الضخمة- يبني القادة توائم رقمية ذكية لإيجاد نماذج فعالة للمصانع وسلاسل التوريد ودورات حياة المنتجات وغيرها. إن الجمع بين البيانات والذكاء بغرض تمثيل العالم المادي في فضاء رقمي سيتيح فرصاً جديدة للعمل والتعاون والابتكار. ويوافق 92٪ في الإمارات على أن التوائم الرقمية أصبحت ضرورية لتمكين مؤسساتهم من الدخول في شراكات استراتيجية ببيئة الأعمال. فيما يعتقد 86٪ أن مؤسساتهم تتطلب وحدة تحكم، أو مركز معلومات مركزياً، لفهم التعقيدات ونمذجة عمليات مؤسساتهم وأفرادها وأصولها.

* امتلاك الخبرة التكنولوجية: ديمقراطية التكنولوجيا- الإمكانات القوية متاحة الآن للأفراد في مختلف أقسام العمل، مما يضيف قاعدة شعبية لاستراتيجيات الابتكار لدى الشركات. فاليوم يستطيع كل موظفٍ أن يكون مبتكراً ويحسّن أسلوب عمله ويصحح مواطن الخلل ويحافظ على سير العمل بانسجام مع الاحتياجات الجديدة والمتغيرة.

* في أي مكان وفي كل مكان: استحداث بيئتك الخاصة: إن أكبر نقلة للقوة العاملة في الذاكرة الحية مكّنت الشركات من توسيع حدود أعمالها. عندما يتسنى للناس استحداث بيئتهم الخاصة، تكون لديهم الحرية للعمل بسلاسة من أي مكان، سواء في المنزل أو المكتب أو المطار أو مكاتب الشركاء أو مكان آخر. في هذا النموذج، يستطيع القادة إعادة النظر في الغاية من العمل في كل موقع واستغلال الفرصة في إعادة تصوّر أعمالهم في هذا العالم الجديد.

* الانتقال من أنا إلى نحن: مسار النظام متعدد الأطراف لتجاوز الفوضى- إن الطلب على تتبع المخالطين والدفع دون تلامس والسبل الجديدة لبناء الثقة قد سلط الضوء على ما تفتقد إليه المنظومات الحالية للشركات. يمكن للأنظمة متعددة الأطراف مساعدة الشركات على كسب المزيد من المرونة والقدرة على التكيف، واكتشاف طرق حديثة للتعامل في السوق ووضع معايير جديدة تقدمية للقطاعات ذات الصلة.