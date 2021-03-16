شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال إلكتريك» تزود «الحمرية لتوليد الطاقة» في الشارقة بتوربينات غازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حصلت دولة الإمارات على أول توربينين غازيين من طراز HA من «جنرال إلكتريك»، وتجري عمليات تركيبهما الآن على قدم وساق في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية قدرها 1.8 جيجاواط. وسيمثل هذا المشروع أكثر محطات الطاقة الكهربائية كفاءة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وسيساهم في تحقيق هدف استراتيجية الإمارات للطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء. وتحرص «جنرال إلكتريك» على تزويد ثلاثة توربينات من طراز «9HA.01» وتقنيات توليد الطاقة الكهربائية الأخرى إلى المحطة. وستقدم قطع التبديل وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة الكهربائية في الموقع لفترة تبلغ نحو 25 عاماً.

ووقع شريكا التطوير «جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة» و«سوميتومو» اليابانية اتفاقية شراء الطاقة الممتدة لنحو 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في عام 2018 لتطوير وبناء وتشغيل المحطة. وبعد إتمام صفقة التمويل في عام 2019، شكّل شركاء التطوير إلى جانب «شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، ذراع الاستثمار التابعة لحكومة الشارقة، مشروعاً مشتركاً لتأسيس شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة، لبناء المشروع وملكيته وتشغيله، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الشارقة.

وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: يتماشى مشروع محطة الحمرية مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتلبية الطلب في إمارة الشارقة على الطاقة الكهربائية، وخطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 والرامية لتعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لتصل إلى 4600 ميجاواط. ويتوج تركيب توربينات «H-class» الغازية من «جنرال إلكتريك» في محطة الحمرية إنجازاً مهماً لقطاع المرافق في المنطقة، ويعزز التزامنا المستمر بتوفير الطاقة الكهربائية الضرورية وبأسعار في متناول الجميع لتلبية احتياجات الشارقة والحد من الأثر البيئي لعمليات توليد الطاقة في الإمارة.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «جنرال إلكتريك» للطاقة الغازية: تقدم توربينات «جنرال إلكتريك» الغازية من طراز «H-class» سبل توليد الطاقة الكهربائية بكل مرونة وكفاءة وموثوقية للملايين من أفراد المجتمعات حول العالم. ويسعدنا تقديم هذه التقنية التي حققت أرقاماً قياسية إلى إمارة الشارقة لتوفير موارد توليد الطاقة الأكثر كفاءة لدعم نمو مجتمعاتها، ودعم أهداف خفض انبعاثات الكربون التي حددتها استراتيجية الإمارات للطاقة.