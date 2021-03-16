شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان الريس: جاهزية «دي إم سات 1» للإطلاق صباح السبت المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكد المهندس عدنان الريس مدير برنامج «دي إم سات 1» ومدير أول إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، جاهزية القمر «دي إم سات 1» للإطلاق، حيث تولى مهندسو المركز تركيب القمر الاصطناعي على منصة الإطلاق في قاعدة «بايكنور» الفضائية في جمهورية كازاخستان، ليجري إطلاقه في العشرين من الشهر الجاري في تمام الساعة 10: 7 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، ليصبح أول قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية تطلقه دبي، مزوداً بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم.

وقال المهندس عدنان الريس في رده على ”الخليج 365” إن العمر التصنيعي للقمر «دي إم سات 1» في مداره يصل إلى 3 سنوات، لكن بناء على الخبرات المتراكمة لدى الجهة المطورة للقمر الاصطناعي، جامعة تورنتو الكندية، ومهمات فضائية سابقة استخدمت الأنظمة نفسها الموجودة على متن القمر، فإن العمر الافتراضي له يتراوح بين 9 و 10 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي عقد أمس بمشاركة المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي.

ولفت الريس إلى أن فريق عمل المشروع يتكون من 30 مهندساً إماراتياً، تمثل دوره في تحديد احتياجات بلدية دبي والخصائص التقنية بالقمر الاصطناعي، حيث قام بدراسات عديدة لتحديد نوع القمر وحجمه ميزات الأجهزة على متنه، كما أن جامعة تورنتو هي الجهة التي قامت بتطوير القمر الاصطناعي كاملاً، إلا أن مركز محمد بن راشد للفضاء تمثل دوره في إدارة المشروع ومراجعة سير العمل مع الجهة المصنعة، والتأكد من سير العمل حسب الجدول الزمني المحدد.

وحول الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال نقل القمر إلى كازاخستان في ظل جائحة كورونا، وإجراء الاختبارات النهائية عليه، أوضح لـ ”الخليج 365” أن «دي إم سات 1» إضافة إلى حوالي 38 قمراً اصطناعياً آخر، سيجري إطلاقه يوم السبت المقبل، حيث كان لفريق العمل دور بارز في هذا الشأن تمثل في اختيار شركة الإطلاق وإجراء الاختبارات النهائية عليه، والتأكد من جاهزيته قبل تركيبه على متن صاروخ الإطلاق، خاصة أنهم كانوا موجودين في قاعدة «بايكنور» من 26 فبراير الماضي حتى 12 مارس الجاري، كما طور مركز محمد بن راشد للفضاء تطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي على متن القمر الاصطناعي بالكامل كهدف استراتيجي.

وتابع: «إن محدودية الرحلات من كندا إلى كازاخستان، مثلت إحدى تحديات نقل القمر الاصطناعي، فضلاً عن إجراء الاختبارات سواء في موسكو أو بايكنور، والتي تولى إجراءها مهندسو المركز لعدم قدرة الجانب الكندي على السفر مع فريق المشروع، حيث لجأنا إلى إعداد فريق بديل، يكون جاهزاً للحلول مكان أي فرد أصابه فيروس كورونا، لاستمرارية العمل».

وفي ما يتعلق الصور التي سيتم التقاطها، أشار الريس إلى أن الكاميرا الرئيسية في القمر الاصطناعي ستقوم التقاط أكثر من 21 صورة بالمرور الواحد للموقع الواحد من زوايا مختلفة، فيما ستقوم الكاميرات الأخرى بعمليات الاستشعار وتنزيل الصور للمحطة الأرضية في الخوانيج بدبي، بينما يستغرق تحليل ومعايرة كل صورة 24 ساعة، لما يتطلب الأمر من دقة متناهية في هذا الشأن.

وأضاف أن المحطة الأرضية قادرة على إصلاح أي خلل ميكانيكي قد يصيب القمر الاصطناعي خلال وجوده في مداره في الفضاء، وذلك من خلال تشغيل أنظمة بديلة مباشرة، كما ستجري المحطة الأرضية تحدثيات من فترة لأخرى للقمر.

وذكر الريس أنه بحسب الخطة الموجودة، فإن المعايرة والاختبارات الخاصة بالقمرالاصطناعي ، فإنها تمتد من شهرين إلى 3 شهور للتأكد من عمل أنظمة الرصد والحساسات بفاعلية كبيرة، لكن ذلك لا يمنع خلال هذه الفترة من التقاط الصور بشكل دوري ومنتظم.

دراسات علمية

من جهتها، أوضحت علياء الهرمودي إن القمر الاصطناعي النانومتري يعتمد على توظيف الفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الدولة من خلال رصد تركيز الجسيمات العالقة، إضافة إلى تراكيز الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، ودراسة التحديات والقضايا المتعلق بجودة الهواء والتغير المناخي.

وأشارت إلى أن «دي إم سات 1» يعد أول قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية تطلقه إمارة دبي، وذلك في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتتمثل أهميته في تعظيم الاستفادة من التطبيقات المتقدمة لصناعة الفضاء في المجالات كافة، وكذلك الاستفادة من المكانة المرموقة التي وصلت لها دولة الإمارات في مجال الفضاء.

وأوضحت الهرمودي أن البيانات التي سوف يرصدها القمر الاصطناعي سيتم توظيفها في عدد من المجالات منها بناء قاعدة بيانات فضائية للاستفادة منها في الدراسات والأبحاث البيئية كافة، والتخطيط الحضري المستدام للمدينة، وتطوير قدرات الموارد البشرية في مجال الفضاء، كذلك الاستفادة من البيانات التي سوف يلتقطها القمر الاصطناعي عبر التطبيقات المختلفة لها وتعزيز القدرة على استشراف المستقبل بطريقة ممنهجة لضمان مستقبل الأجيال القادمة وتعزيز الدور الريادي للدولة عالمياً في مجال الفضاء وحماية البيئة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتلبية التزامات الدولية تجاه قضية التغير المناخي.

وذكرت أن الغرض من مشروع القمر الاصطناعي النانومتري، ليس قاصراً على إمارة دبي، ولكنه سيكون على نطاق أوسع على مستوى الدولة، حيث سيساهم في مؤشر احتساب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي، كما سيساهم في النظام الوطني لإدارة انبعاثات الغازات الذي يتم على المستوى الاتحادي، وسوف تتعاون بلدية دبي مع وزارة التغير المناخي والبيئة في ما يتعلق بدراسة الغازات الدفيئة، إضافة إلى التعاون بين البلدية وعدد من الجامعات في الدولة بهدف توفير تطبيقات توظيف مخرجات القمر الاصطناعي لتحقيق الفائدة بشكل شمولي، إضافة إلى ذلك سوف يسهم القمر في تحقيق التعاون العالمي في المجال البيئي، إذ سيوفي القمر الاصطناعي بالتزام الدولة تجاه ملف التغير المناخي من خلال اتفاقية باريس البيئية.

وحول توظيف البيانات، قالت الهرمودي إن عملية جودة الهواء مستمرة، عن طريق عدد من المحطات الأرضية، ولكن باستخدام بيانات القمر الاصطناعي النانومتري، فإنها سوف تكون أدق وأشمل حول ما يخص المؤشر الاستراتيجي حول جودة الهواء في الدولة.

