شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين ماليين وإصابة 8 آخرين في كمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - أ ف ب

قُتل جنديان ماليان في هجوم نُسب إلى متطرفين في شمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، على ما ذكر الجيش.

وأوضح الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مركبة تقل جنود المناوبة لموقع تيسيت جنوب غرب أنسونغو، تعرضت لكمين، وأضاف أنه «بعد قتال عنيف، سقط قتيلان و8 جرحى من الجيش».

ومنذ العام 2012 الذي شهد بدء نشاط متمردين محليين انفصاليين أعقبه بروز جماعات متطرفة، غرقت مالي في أزمة متعددة الأوجه خلّفت آلاف القتلى من المدنيين والمقاتلين، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف، رغم دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.

وامتد العنف إلى وسط البلاد الذي تحوّل إلى بؤرة رئيسة لأعمال العنف، وأيضاً باتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وقامت قوة «برخان» الفرنسية وشركاؤها في الساحل بعملية عسكرية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي في المثلث الحدودي بعد كانون الثاني/يناير، وخصوصاً في الصحراء الكبرى.

وتؤكد فرنسا أنها أضعفت بشكل كبير تنظيم «داعش» الإرهابي في الساحل، كما ضربت بشدة تنظيم «القاعدة» الإرهابي والجماعات التابعة له التي تنشط في منطقة الساحل.