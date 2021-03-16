شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع .

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء .

4.29 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.