شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعيد التعامل على "دايس".. وتنفيذ صفقة على سي أي كابيتال بـ3مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التعامل على سهم شركة دايس للملابس الجاهزة بداية من جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رد الشركة على استفسار الهيئة عن مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة والمستجدات بشأن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة (شركة تابعة) وأصول شركة كايرو قطن، وتأكيدها بأنه لا توجد أحداث جوهرية سلبية غير معلنة.

وقالت شركة دايس للملابس الجاهزة، في ردها على استفسار هيئة الرقابة المالية، إنها افتتحت 9 فروع في القاهرة والمحافظات من إجمالي 52 فرعا جديدا تعتزم افتتاحهما في عام 2021، وكانت قد افتتحت 55 فرعا في عام 2019، و36 فرعا في عام 2020، أما بالنسبة لشركة الإسكندرية للملابس الجاهزة، أكدت دايس أنه لا يوجد أي نية لتصفيتها في ضوء حجم الخسائر المتجاوز لرأس المال، وأنه جاري إعادة هيكلتها وبالفعل تم تقليص حجم الخسائر المحققة بحوالي 3.1 مليون جنيه فقط في عام 2019 مقارنة بـ6.9 مليون جنيه خسائر في عام 2018 و41.98 مليون جنيه خسائر في عام 2017، وجاري الانتهاء من إعداد القوائم المالية لعام 2020 والتي أظهرت مؤشرات مبدئية لأداء أفضل من عام 2019.

وأضافت "دايس"، أما بالنسبة لشراء أصول شركة كايرو قطن سنتر في فبراير عام 2020، بقيمة 120 مليون جنيه (تم سداد مبلغ 80 مليون جنيه، وسوف يتم سداد باقي القيمة وفقًا للتدفقات النقدية للشركة)، وتم إضافتهم على الأصول الثابتة للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 652.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.1 مليار جنيه.

وكان بنك مصر، قد تقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه لشراء حتى عدد 652.8 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة، وبلغت عدد الأسهم المستجيبة للعرض 720.8 مليون سهم.