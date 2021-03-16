شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل فى البنك الأهلي وبنك مصر استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.