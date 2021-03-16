شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 13 شهرا بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي 426.1 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، مع انتعاش معظم أسهم شركات السيارات الكبرى.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 32,973.4 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،و سجل مستوي قياسي جديد عند 3,970.08 نقطة.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من 1.0% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا قليلا عن أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646% ، وذلك قبيل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي الاحتياطي.

حيث من المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن وضع حد للمخاوف حول التضخم و عوائد السندات فى الولايات المتحدة ،وحول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية فى المستقبل القريب.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.