شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب قبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،قبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، الذي من المتوقع أن يعالج المخاوف بشأن التضخم والسندات فى الولايات المتحدة.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,731.15 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,731.74 $،وسجلت أعلى مستوي 1,737.26 $ ، وأدنى مستوي 1,726.21 $.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تنامي نشاط طلب المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى آمال الطلب الفعلي فى الصين بعد بيانات اقتصادية قوية.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

تكمن أهمية هذا الاجتماع ،إنه يأتي فى ظل التطورات المثيرة حول سوق السندات الأمريكي ،وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646%.

وتلك القفزة الواسعة فى عوائد السندات جاءت بعد ارتفاع توقعات التضخم الأمريكي لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى عدة سنوات ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى الولايات المتحدة ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

تلك التطورات أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

من المنتظر أن يسفر اجتماع المركزي الأمريكي عن معالجة المخاوف المتعلقة بشأن التضخم وعوائد السندات، وتقديم المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، بعد التأكيد خلال الاجتماعات السابقة على استمرارها دون أي تغيير حتى عام 2023 على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.75 طن متري، فى تاسع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,050.32 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 24 نيسان/أبريل 2020.