شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع تحت ضغط مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى القارة العجوز ، بعد تعليق بعض الدول الأوروبية الكبرى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح المطور من شركة "أسترا زينيكا" بالاشتراك مع جامعة أكسفورد رغم طمأنة منظمة الصحة العالمية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1913$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1927 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1938$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا ، قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

فى أوروبا ،انضمت ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لفيروس كورونا كإجراء احترازي ،وذلك بعد ظهور حالات إصابة بجلطات دموية بعد استخدام اللقاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا.

وقالت شركة "أسترا زينيكا" إن نحو 17 مليون شخص فى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حصلوا بالفعل على جرعة من اللقاح ،وأبلغ عن أقل من 40 حالة إصابة بجلطات دموية حتى الأسبوع الماضي.