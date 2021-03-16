شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -0.10 نقطة ليستقر على سعر 48.34 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 47.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 51.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه