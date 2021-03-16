شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة بوينج (BA) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 278.34، ارتد منه انخفاضاً ليحاول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -1.32% بما يعادل -3.56 نقطة ليستقر على سعر 265.63 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 241.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 296.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه