شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.50% بما يعادل -0.19 نقطة ليستقر على سعر 37.75 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.25، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 39.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه