شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي تستحوذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت في تاريخ 15 مارس 2021م؛ للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم إماراتي.

وذكرت المراعي في بيان لها على "تداول" أنه سيتم تمويل الصفقة بالكامل من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع القادم.

وأكدت المراعي أن الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات الإلزامية والتنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات صلة في عملية الاستحواذ.

وتعمل شركة بيك مارت في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وسيؤدي انضمامها لشركة المراعي إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات الشركة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المراعي على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة باعتباره هدف محوري ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت المراعي قد حققت صافي أرباح بلغ 335.9 مليون ريال في الربع الرابع 2020 مقابل أرباح بلغت 311.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019، وبنسبة ارتفاع 7.7%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 3.1% بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف، وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.

وعلى صعيد العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2019.