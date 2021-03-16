شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تتحول للربحية وتُسجل 35.7 مليون ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 35.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 84.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 115.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

كذلك ارتفعت إيرادات الشركة للعام 2020 بنسبة 3.50% مقارنة بالعام 2019، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان وتصنيع الأغذية بنسبة 2.84% وزيادة مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.97%.

وارتفعت المبيعات إلى 2.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.