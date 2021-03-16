شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.28% بما يعادل -0.96 نقطة ليستقر على سعر 74.22 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 74.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 80.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه