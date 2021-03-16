شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحلق عالياً – تحليل – 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى مقاومته الحالي 226.55، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.76% بما يعادل 1.74 نقطة ليستقر على سعر 230.74 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 226.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 237.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد