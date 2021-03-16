شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة الآن ليهاجم مستوى 67.90، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مستويات 66.85 ثم 65.80، لكننا ننتظر تأكيد الكسر بإغلاق يومي دون المستوى المذكور لترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة.

لذلك، سيبقى موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 67.90 أو اختراق المقاومة 69.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي