شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر النفط سلباً على مستوى الدعم 64.55 ويستقر دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 63.55 ثم 62.50، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون الدعم المذكور لتأكيد مواصلة الانخفاض، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم أو اختراق المقاومة 65.80 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي