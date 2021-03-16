شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 1.3800، ونرجّح تجاوز هذا المستوى للتوجه نحو هدفنا الممتد الذي يتواجد عند 1.3730.

لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم بشرط الثبات دون 1.3850، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط