شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية في محاولة للتوجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1.1888، لكنه يعود للارتفاع بشكل هادئ متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1.1976، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الممتد يصل إلى 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1850 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط