بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 18.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر18 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5773 نقطة بنسبة صعود بلغت 32ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 06ر214 مليون سهم تمت عبر 9712 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4675 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر132 مليون سهم تمت عبر 4834 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 4ر33 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر27 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6326 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر81 مليون سهم تمت عبر 4878 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار (نحو 6ر92 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر6 نقطة ليبلغ مستوى 64ر4875 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر88 مليون سهم تمت عبر 3356 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 5ر23 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فنادق) و(تحصيلات) و(م الأعمال) و(عقار) أما شركات (أجيليتي) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (استهلاكية) و(وثاق) و(المصالح ع) و(كويت ت) الأكثر انخفاضا.