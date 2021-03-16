شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يعدل نظام لجنة متابعة رخص الصرافات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبير أبو شمالة

قام مصرف الإمارات المركزي بتعديل نظام اللجنة الدائمة لمتابعة إلغاء وإغلاق وسحب رخص الصرافات العاملة في الدولة، بحيث يحل هذا الاسم مكان الاسم السابق لها وهو اللجنة الدائمة لتصفية الصرافات، والتي تأسست بقرار من مجلس إدارة «المركزي» في 7 يونيو 2017.

ونص النظام المعدل على أنه على شركات الصرافة، تحت التصفية، أن تقوم بتعيين مصفٍ (أي شركة تدقيق) لدى اللجنة، وفقاً لمتطلبات القوانين المعمول بها في الدولة.

وأكد أنه لا يجوز تعيين المدقق الخارجي لشركة الصرافة تحت التصفية كـ«مصف» تحت أي ظرف من الظروف. وفرض على شركة الصرافة تحت التصفية دفع الرسوم المطلوبة للمصفي.

ونص على أن تتولى اللجنة المهام التالية: تفعيل الحسابات المصرفية (بالاشتراك مع المصفي) المطلوبة لتصفية الضمانات المصرفية المودعة لدى المصرف المركزي، والمتابعة والإشراف على المدفوعات المقدمة لعملاء شركة الصرافة تحت التصفية من قبل المصفي، بناء على الطلبات المستلمة. ومن المهام الملقاة على عاتقها كذلك، التواصل مع الإدارات ذات الصلة داخل المصرف المركزي، مثل إدارة حماية المستهلك، وإدارة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع، للمساعدة في حل شكاوى العملاء، أو المطالبات المستحقة والمعلقة ضد شركة الصرافة، وستتولى كذلك مهام استكمال الإجراءات المتعلقة بإلغاء وحذف اسم الصرافة تحت التصفية من سجل المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وفقاً لقوانين الدولة.

ووفقاً للنظام، يجب أن يحضر الاجتماعات المقررة للجنة ما لا يقل عن 5 أعضاء، كما يجب أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس، موجوداً، ويجب اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وأن يحتفظ السكرتير بمحاضر جميع الاجتماعات.

ولا يحق لأعضاء اللجنة الحصول على أي أجر في ما يتعلق بالمهام التي يتم أداؤها ضمن عملية التصفية. ويتولى رئاسة اللجنة عبد الرحمن سعيد محمد المزروع، فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة جمال علي عبد الله خلفان الشامسي، ويشارك فيها كأعضاء: محمد على علي أحمد غانم وسالم أحمد خليل أحمد الشيراوي، وعبدالله سعيد نايم علي الكعبي، وعبدالله سعيد علي الملاحي، وأليكس إبراهام الذي سيتولى أيضاً مهام سكرتير اللجنة.

