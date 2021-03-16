شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة المستفيدين من تحول قرار الدعم السكني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي صباح الثلاثاء، بمكتب سموّ الحاكم، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس. وبحث المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرض الشارقة. وناقش المذكرة التي قدمتها دائرة الموارد البشرية، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية، وأبدى الأعضاء عدداً من الملاحظات عن المذكرة؛ ووجه المجلس الدائرة بتضمين هذه الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق الأمان الأسري والاجتماعي، اعتمد المجلس القائمة الأولى بالمستفيدين من تحول قرار الدعم السكني، من فئة القرض، إلى فئة المنحة لسنة 2021 وعددهم 61 مستفيداً بمبلغ 18 مليوناً و900 ألف درهم، توزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن الشارقة ومناطقها. واطلع على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، التي ستعقد يوم الخميس 18 مارس، وسيناقش فيها مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في الإمارة. وناقشت الجلسة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.