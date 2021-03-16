شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل يافيت كوتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل الأمريكي يافيت كوتو الذي كان في سبعينات القرن العشرين، أول أسود يؤدي دور «شرير» في سلسلة أفلام جيمس بوند، وعرف لاحقاً بدوره في فيلم «إليين»، عن عمر يناهز 81 عاماً. ولد يافيت كوتو في نيويورك لأب هاجر من الكاميرون وأم كانت تعمل ممرضة في الجيش الأمريكي. وظهر للمرة الأولى كممثل محترف في هارلم عام 1960 ضمن مسرحية شكسبير «عطيل» مع طاقم من السود بالكامل. وحظي أداء الممثل بالاستحسان في دور الديكتاتور الدكتور كانانجا في فيلم جيمس بوند «ليف أند لت داي» عام 1973. كما رشح لجائزة «إيمي» عن فيلم «غارة على عنتيبي» التلفزيوني. وتولى كوتو بعد ذلك دور المسؤول التقني دنيس باركر في فيلم ريدلي سكوت «إليين، ذي إيتث باسنجر» عام 1979، وأسند إليه دور البطولة إلى جانب أرنولد شوارزينجر في عام 1987 في فيلم الإثارة «رانيننج مان».