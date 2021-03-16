شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير اليوفي ليشتاينر ساعاتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بعد الاستمتاع بمسيرة احترافية مميزة حول السويسري ستيفان ليشتاينر (37 عاماً) ظهير أرسنال واليوفنتوس السابق أنظاره بعد الاعتزال للتمرن على إصلاح الساعات.

وبدأ ليشتاينر، الذي لعب 108 مباريات دولية مع المنتخب السويسري، دورة 6 أشهر كمتدرب في شركة ماوريس دي ماورياك، وعلق:«أريد أن أكون شخصاً منتجاً، إن كنت تعمل في مجال البنوك ستبقى منتجاً طوال حياتك لكن بالنسبة للاعب الكرة يتوقف الإنتاج في الثلاثينات وعليك أن تجد عملا آخر. سأصنع ساعة أثناء تدربي وأتبرع بسعرها للعمل الخيري».

ولم يستبعد ليشتاينر الذي احترف رمي الكرات بعيداً عن شباك فريقه أن يكون صانع ساعات محترفاً، وأضاف: «أرى في الساعات شبهاً بكرة القدم، في الكرة إن لم يكن جميع أفراد الفريق مثاليين في الأداء فلن يفوزوا. الساعة أيضاً لا تعمل إن كان فيها خلل».

من جهتهما، عبر مالكا الشركة الشقيقان ليونارد وماسيمو دريفوس عن سعادتيهما بوجود ليشتاينر، وقال ليونارد: «تلقينا الكثير من الطلبات للتمرن لكن ليشتاينر كان الأكثر تحمساً». وعن سؤال عما إذا كان الظهير السويسري سيستثمر في الشركة أجاب المدير التنفيذي ماسيمو: «التقينا بستيفان في أكتوبر بالقرب من زيوريخ في لقاء عمل ونتطلع لشراكة طويلة الأمد معه لكن سنتقدم خطوة خطوة».