شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الثالثة عشرة، صباح يوم الخميس 18 مارس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر. وتقام الجلسة في تمام العاشرة صباحاً، برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، بمقره في مدينة الشارقة بعد أخذ الاحتياطات ودواعي السلامة العامة. ويناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2021، بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومعاونيه من القيادة العقيد أمينة بخيت الشوق، مديرة إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد أبوزنجال، نائب مدير الإدارة، والمقدم الدكتورة رقية المازمي، رئيسة قسم الشؤون القانونية.