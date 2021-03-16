شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح «كورونا» قبل لقاء بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من كوفيد-19 الثلاثاء، وذلك استعداداً للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل. وسوجا هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علناً، وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولاً، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل، وسيصبح سوجا أول زعيم دولي يلتقي مع بايدن بعدما تولى الرئاسة.