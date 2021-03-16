شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر رغم سرقة جواز سفره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تواصل مسؤولو منتخب مصر، مع مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي عقب أزمة سرقة جواز سفره فى تركيا، وتم الاتفاق على أن يقوم اللاعب باستخراج وثيقة سفر من تركيا حتى يتمكن من المجيء إلى مصر والانضمام لمعسكر المنتخب.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري رغم سرقة جواز سفره فى تركيا، حيث أوضح مسؤولو المنتخب أن الأزمة لن تمنع اللاعب من الحضور إلى القاهرة.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن أن مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي والمعار من صفوف الزمالك تعرض للسرقة خلال قيامه بالتسوق في أحد أسواق تركيا.

قالت صحيفة «sabah» التركية إنه وقع حادث مؤسف بعد سرقة حقيبة مصطفى محمد أثناء توجهه للتسوق في إستيني بارك، وعلم أنه بالإضافة إلى المحفظة تحتوي الحقيبة أيضاً على جواز سفر.