تراجع في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الذهب هبط إلى 764 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر، بسبب هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا من 1734 إلى 1729 دولار.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 655 جنيهاً

عيار 21 سجل 764 جنيهاً

عيار 24 سجل 873 جنيهاً

الجنيه الذهب 6112 جنيهاً

أونصة الذهب 1729 دولار

وأشارت إلى أن السعر العالمي للذهب سجل تراجعاً محدوداً للغاية بقيمة 5 دولارات فقط، لكن استمرار وتيرة الهبوط في السعر العالمي، بالتأكيد ستنعكس على سعر الذهب فى مصر خلال الساعات القادمة، ويمكن أن نشهد هبوطا آخر في الأسعار.

وجاء التراجع المحدود في سعر أونصة الذهب عالميًا بسبب ضغط من انتعاش جزئي في الدولار، وكذلك ارتفاع ملحوظ في عائد السندات الأمريكية، لذلك شهدنا تراجع في حدو 5 دولارات بالسعر العالمي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار هذا الهبوط في سعر أونصة الذهب عالميًا، في حين أن السوق قد يعكس هذه التوقعات تماما ويسجل ارتفاعات في أى لحظة مثلما حدث في الجلسات المسائية أمس.