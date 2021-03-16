شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد المستثمرين يطالب "حماية المنافسة" بالتحقيق فى ممارسات مصانع الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة التجارة والصناعة و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة التحقيق فى ما تقوم به مصانع الورق المغذية لمصانع صناديق الكرتون من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر، حيث ارتفع سعر الخامات الورقية بنسبة 70% الأمر الذى تسبب فى زيادة سعر صناديق الكرتون بنسبة 60%، وهو ماسيترتب عليه رفع أسعار جميع المنتجات الموجودة فى الأسواق خاصة المواد الغذائية التى تعتمد على نظام التعبئة الكرتونية.

وأوضح السقى في بيان اليوم، أن ارتفاع الأسعار وصل إلى أكثر من ألف جنيه فى طن ورق التيست وورق الفلوتنج خلال الشهر الماضى فقط دون وجود أحداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع، مما يرجح وجود شبهة احتكار تقوم بها مصانع الورق تجاه مصانع الكرتون مستغلة اقتراب شهر رمضان وزيادة الإقبال على جميع منتجات التعبئة والتغليف.

وأضاف السقطى أن مصانع إنتاج الكرتون بأنواعها أصبحت معرضة للإفلاس بسبب الارتفاع الهائل والمفاجئ فى أسعار الخامات وعدم قدرتها على الوفاء بالتعاقدات المبرمة قبل ارتفاع الأسعار، الأمر الذى نتج عن زيادة التكلفة عن سعر البيع وسعر التوريد وهى خسائر فادحة لن تصمد أمامها مصانع الكرتون وستضطر إلى الإغلاق خلال فترة قصيرة.