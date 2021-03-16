شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -16-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر النحاس بتحقيق أي هدف تصحيحي حتى هذه اللحظة بالرغم من تمركزه دون المقاومة الممتدة نحو 4.1600 ليتأثر بإيجابية المؤشرات الرئيسية وبالتحديد بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80.

استئناف السلبية يتطلب عزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من التسلل نحو 3.9500 ومن ثم ليضغط على الهدف الرئيسي الأول المتمثل بمستوى 3.8810, بينما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الهابطة ليمنحه ذلك فرصة لتحقيق أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 4.4100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1600 و 3.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة