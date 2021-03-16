شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من ارتفاع اليورو مقابل الين - تحليل - 16-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محاط بعوامل إيجابية قوية ليعزز ذلك ترجيحنا الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 130.75 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المتمركزة حاليا عند 131.65.

من أهم العوامل الإيجابية استمرار تشكيل مستوى 129.60 لدعم إضافي ليؤكد بذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المنتظرة سابقا, كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, سيمد السعر بعزم إضافي ليسهل تشكيله للموجات الصاعدة خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.65 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد