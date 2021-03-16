شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر لتأجيل الهجوم الصاعد-تحليل - 16-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة بتقديم إغلاق إيجابي فوق الحاجز المتمركز عند 151.90 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد وليزيد من فرص تشكيله قريبا لموجات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 150.40 وصولا للدعم الإضافي المستقر عند 149.40.

مما سبق, سنتخذ الميل الهابط بشرط الثبات المتكرر دون المقاومة لنتفادى بذلك أي خسائر قد تنتج عن تشكيله لموجه صاعدة جديدة قبل الوصول نحو الأهداف التصحيحية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط