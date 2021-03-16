شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بطيء– تحليل - 16-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة إلا أننا نلاحظ بطء تحرك سعر البلاتين نظرا لانحصاره ما بين الحاجز المتمركز عند 1230.00 ومستوى الدعم الإضافي المستقر قرب 1190.00.

حتى هذه اللحظة سنبقى على ترجيح التداولات التصحيحية الهابطة لنتوقع بتسلله دون مستوى 1190.00 البدء بتسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز قرب 1160.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز