شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي قوي يوم أمس ليكسر مستوى 65.15 ويختبر الدعم المحوري 64.55، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء تصحيح هابط جديد، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن كسر 64.55 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مستويات 63.55 ثم 62.50 كمحطات سلبية تالية، بينما يمثل اختراق المقاومة 65.80 مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 67.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي