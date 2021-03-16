شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: المشترون يعودون إلى سوق دبي العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «رويترز» إن مبيعات الفلل الفاخرة والشقق المطلة على البحر والمنازل العائلية في دبي ارتفعت بشكل ملحوظ، ما أعاد تنشيط سوق العقارات الذي شهد انخفاضاً حاداً خلال ذروة جائحة «كوفيد-19»، إلا أن طريق الانتعاش سيكون طويلاً لأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.

وقد انتعش نشاط السوق العقاري خلال الأشهر الستة الماضية، بعد التخفيف من إجراءات الإغلاق وحظر التجول، ما ساعد على استقرار أسعار الفلل والشقق الشاطئية وملاعب الجولف الراقية.

وقال ماثيو باتي، الذي تعمل شركته «نيست» بشكل أساسي في قطاع الفلل الفاخرة، إن الأعمال التجارية أصبحت أكثر زخماً في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتهز المواطنون والمقيمون والزوار الأجانب الفرصة لشراء العقارات.

وأضاف: «كانت لدينا بعض الأصول المتعثرة خلال فترة الإغلاق، والآن أود أن أقول إن الأسعار عادت إلى ما كانت عليه في عام 2019 وأوائل عام 2020». وفي الوقت الذي أعاد العديد من دول العالم فرض قيود الإغلاق خلال الموسم السياحي الشتوي، رحبت دبي بالزوار وأطلقت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وأوضح باتي: «كان لدينا تدفق هائل من السياح وساهم ذلك في تعرف الكثيرين على دبي. وآخر 3 عملاء لدينا، والذين يتعاملون مع عقارات تزيد قيمتها على 15 مليون درهم (4.08 مليون دولار) لديهم عقارات في نيويورك ولندن، وهم الآن يتطلعون إلى دبي».



ويشير المحللون إلى أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي، وتطبيق سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات ومنح الجنسية، يجب أن تعزز معنويات السوق على المدى المتوسط والبعيد. وسيشهد سوق دبي العقاري زيادة في المعروض، حيث تشير «نايت فرانك» أن السوق سيضيف 83 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، صعوداً من 35،808 وحدة في العام الماضي. في حين تتوقع «أستيكو» إضافة 41،500 وحدة هذا العام، ارتفاعاً من 34 ألف وحدة في عام 2020. (رويترز)