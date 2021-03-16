شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض للجلسة الثالثة مع زيادة المخزونات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع اعتزام دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عودة التشدد في الإغلاقات للوقاية من كوفيد-19. ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، وكان قد هبط 0.5% الاثنين. ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7%، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3% في الجلسة السابقة. تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا العودة إلى تشديد الإغلاقات. وتعمق هذه التحركات المخاوف إرجاء أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا. قوضت الجائحة الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب. وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت. (وكالات)